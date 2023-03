Metejoor verovert nu ook Nederland: “Hij is de nieuwe Marco Borsato”

Metejoor scoort momenteel bij onze noorderburen een grote hit met ‘Wat wil je van mij’, een duet met de Nederlandse zangeres Hannah Mae (24). De single staat er momenteel op de twaalfde plek in de top 40. Dat de muziek van de zanger in de smaak valt, bleek ook tijdens z’n concert in de Melkweg in Amsterdam, afgelopen vrijdagavond. Het optreden was volledig uitverkocht, goed voor zo’n dikke 1.200 toeschouwers in totaal. “Het was een magische ervaring", glunderde Metejoor achteraf.