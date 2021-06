Metejoor neemt opnieuw duet op met Nederlandse: “Haar stijl past perfect bij de zomerse song”

Muziek Van Pommelien Thijs tot De Kreuners: nieuwe zender ‘Joe Lage Landen’ brengt enkel Nederlands­ta­li­ge muziek

8 juni Ruim 90 jaar nadat Vlaanderen 'nationale radio' kon ontdekken, krijgen we met Joe Lage Landen voor het eerst een zender die enkel en alleen Nederlandstalige hits brengt. 24 uur op 24, 7 dagen op 7. "We onderbreken enkel voor het nieuws en het weer", aldus channelmanager Robin Vissenaekens over de nieuwste radiotelg, die volgende week wordt gelanceerd. “Er was hier veel vraag naar bij onze luisteraars.”