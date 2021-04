Metejoor heeft gouden plaat te pakken met ‘1 Op Een Miljoen’

Dat het nummer ‘1 Op Een Miljoen’ van Metejoor ontzettend populair is, hoeven we je niet meer te vertellen. Het lied is ondertussen een echte monsterhit geworden en ook op Spotify werd de hit al meer dan vier miljoen keer beluisterd. Maar daar blijft het niet bij, want tijdens ‘De Cooke & Verhulst Show’ heeft de zanger nu ook een gouden plaat gekregen.

Fantastisch nieuws en daar denken enkele bekende vrienden van Metejoor net zo over. Onder meer Niels Destadsbader en Bart Peeters feliciteerden de artiest met deze mijlpaal via een videoboodschap. Iets waar Joris van Rossem, de echte naam van Metejoor, erg blij om is. “Ik ben al heel mijn leven fan van Bart Peeters”, reageert hij op de video van de twee heren. Niels Destadsbadeer is hij dan weer voor eeuwig dankbaar. “Hij heeft mij de kans gegeven om in het Sportpaleis te staan”, klonk het nog tijdens de aflevering.