Metejoor en Snelle of toch Pommelien Thijs? Eén van deze twee wint ‘Zomerhit’

MUZIEK Cold­play-drum­mer Will Champion over hun vier uitverkoch­te shows in België: “We gaan zeker en vast experimen­te­ren”

Coldplay speelt vanavond hun eerste optreden in het Koning Boudewijnstadion en dat belooft een heus spektakel te worden. De ‘Music of the Music of the Spheres World Tour’ breekt records. Met vier uitverkochte shows zakken in totaal 220.000 fans af naar hartje Brussel. Nog nooit deed een band of artiest beter in ons land. Het VTM NIEUWS sprak met drummer Will Champion en gitarist Guy Berryman over experimenteren op het podium en de ecologische voetafdruk van hun tournee.

5 augustus