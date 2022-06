Metallica bevestigt: optreden op Rock Werchter gaat door

Speelt Metallica, of spelen ze niet? Die onrust heerste de voorbije dagen bij de vrijdagse Rock Werchter-gangers. De band had woensdag z’n optreden op het Out in the Green Festival in Zwitserland afgezegd vanwege een coronabesmetting. Of het optreden van morgen op Rock Werchter zou doorgaan, bleef de voorbije dagen bang afwachten. Zo werd niet gecommuniceerd wie van de entourage besmet werd met het c-beestje, en liet ook de organisatie van Rock Werchter niet in haar kaarten kijken. “We zijn in contact met de band”, liet woordvoerder Nele Bigaré optekenen. “Zij tonen zich hoopvol hier vrijdag te zijn.” Ondertussen is die wens uitgekomen. “show is on”, klonk het kort en krachtig op de socialemediakanalen van Rock Werchter.