“Met haar virtuele optreden bereikte CAMILLE 61.000 fans”: virtuele realiteit is niet langer sciencefiction

MuziekMet één virtueel concert bereikt Camille evenveel fans als in vijf volle Lotto Arena’s. Naar een concert in de VS, zonder dat u zich verplaatst: onmogelijk? Zulke virtuele realiteit is dichterbij dan we denken. Herinner u Pokémon Go, waarbij mensen de straat op gingen om Pokémon te vangen. Of Fortnite. En dat is nog maar ’n begin. “De metaverse is nu al ’n miljoenen-business”, vertelt Pieter Van Leugenhagen aan ‘Dag Allemaal’.