Meskerem Mees winnaar van Humo's Rock Rally 2020

Celebrities Dankzij jeugdfoto weten Taylor Swift-fans eindelijk over wie ze haar bekende break up-song schreef

30 september Dankzij een jeugdfoto op Instagram menen Taylor Swift-fans éindelijk te weten over wie de popdiva één van haar bekendste break up-nummers heeft geschreven. In ‘All Too Well’ heeft ze het namelijk over een ex die vroeger ‘een kind met een grote bril’ was. Laat dat nu precies zijn hoe Jake Gyllenhaal (39) eruitziet op zijn laatste Instagramfoto.