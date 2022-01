Meskerem Mees valt in de prijzen op de Music Moves Europe Awards 2022

De Music Moves Europe Awards is een prijs van de Europese Unie voor pop- en hedendaagse muziek. Het doel van de prijs is opkomende Europese artiesten te steunen in de ontwikkeling van hun internationale carrières. Uit 15 genomineerden koos de internationale jury 5 winnaars. “Het was fantastisch om zoveel getalenteerde Europese artiesten te ontdekken. Dit maakte onze taak uitdagend, maar ook waardevol. Alle artiesten verrasten ons met hun muzikale diversiteit en vaardigheid", aldus de jury.