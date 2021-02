Merol komt alweer met pikante valentijnshit: “Ga je mee op foefsafari?”

Het is Merol precies zoals we haar kennen: ze houdt van seks en ze windt er geen doekjes om. Aan VPRO geeft ze dan ook mee dat ze in 2021 “de orgasmekloof wil dichten”. “Ik las in de Volkskrant dat we eerder op de maan waren geweest dan dat we de vulva gingen onderzoeken. Dat begon in 1998 pas. Er stond ook in dat 66% van de vrouwen klaarkwam ten opzichte van 95% van de mannen. Toen dacht ik: ja, daar gaan we wat mee doen.” Al relativeert ze haar muziek wel. “Mijn taak is niet om op te voeden hè. Het is vermaak. Laten we dat voorop stellen.”