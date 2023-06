Merol blesseert zich tijdens optreden in OLT: “Maar de show vanavond gaat gewoon door”

Muziek Pommelien Thijs brengt debuutal­bum uit: “Zo jong in de showbizz belanden, ik heb er gemengde gevoelens bij”

“Mijn muziek is een weerspiegeling van hoe ik ben: soms onbezonnen, soms heftig.” Fans hebben er bijna twee jaar op moeten wachten, maar nu stelt Pommelien Thijs (22) met veel trots haar langverwachte debuutalbum ‘Per ongeluk’ voor. Stevige poprock waarbij de zangeres in haar ziel laat kijken. Iets wat ze ook doet in dit gesprek over haar liefdesleven, de gevolgen van haar florerende carrière op haar mentaal welzijn en haar verrassende toekomstplannen. “Na die mislukte relatie was ik nog maar een schim van wie ik vroeger was.”