Meezingen met Scorpions, blote borsten bij Steel Panther en de wederopstanding van Megadeth: dit was dag twee van Graspop

De vrijdagavond van de Graspop Metal Meeting staat in het teken van zangstemmen. Enkele oudere trekken het niet echt meer, anderen gebruiken onder andere keelzang. Maar Sharon den Adel van Within Temptation, die zingt opnieuw fenomenaal.

Megadeth-frontman Dave Mustaine oogt bescheiden en dankbaar wanneer hij het publiek bedankt voor het grote applaus voor oudje ‘The Conjuring’. Met toegeknepen oogjes wurmt hij zich door de hoge noten, en hij haalt ze gelukkig wat beter dan de vorige keer. Hij en zijn band, waaronder onze landgenoot Dirk ‘blastbeat’ Verbeuren op drum, spelen wel de pannen van het dak. Het dubbel gitaarwerk vliegt rond je oren, zowel bij oud werk als nieuw werk zoals ‘Dystopia’. Mustaine noemt zijn drummer trouwens ‘Deurk Verbjoeren’.

Na meezinger ‘A Tout le Monde’ zijn ‘Symphony of Destruction’ en ‘Peace Sells’ nog een paar splinterbommetjes. Mustaine - wat is die gast toch goedgezind! - neemt uitgebreid de tijd om het publiek te bedanken, en te monsteren. “Ik wil jullie gezichten zien in mijn geestesoog als ik hieraan terugdenk”, zegt hij. “We praten al weken over dit festival. Jullie hebben veel coole festivals in Europa, maar Graspop is het beste. Ik zeg dat natuurlijk overal... dat Graspop het beste is”, lacht hij.

Volledig scherm graspop © GMM

En deze man stond verdorie ooit bekend als een van de nukkigste flurken uit de metal. Nu staat hij zich zichtbaar te amuseren, en hij schudt zelfs komisch met zijn heupen tijdens het zinnetje “the earth starts to rumble” van ‘Symphony’.

Geweldig optreden, en Mustaine komt achteraf zowaar nog even terug om te dollen met het publiek. Het doet een beetje denken aan hoe Tom Araya naar het publiek keek tijdens zijn laatste Belgische optreden met Slayer. Maar Dave, laat dit alsjeblieft geen afscheid zijnI

Whitesnake

De stembanden van Whitesnake-opperhoofd David Coverdale (70) willen al meer dan tien jaar met pensioen. Gelukkig beseft de flamboyante Brit dat eindelijk, en probeert hij niet meer zo te krijsen om te verbergen dat hij de (middel)hoge noten niet meer haalt. Geweldige backingzang (en een tape?!) en de micro richting het publiek lossen dat allemaal op, maar Coverdale lijkt soms wel erg weinig zelf te zingen.

Een wereld van verschil met drummer Tommy Aldridge, ondertussen ook al 71. Hij moet een overbodige drumsolo spelen, en toont dat hij het ook kan zonder stokken. Een machtig muzikant, maar dit had niet gehoeven. Maar het maakt klassiekers als ‘Is this Love’, ‘Fool for your Loving’ en ‘Here I go Again’ niet minder goed. Geniet van je uitgesteld pensioen, sir Coverdale. Je hebt het verdiend.

Within Temptation

Tram 5 komt in de verte aangetuft voor Sharon den Adel, maar de frontvrouw van Within Temptation is nog altijd een ravissante verschijning. Ze stuitert en huppelt over het podium als een jong veulen, maar belangrijker: ze zingt nog altijd de sterren van de hemel. Van debuutplaat ‘Enter’ speelt de band opnieuw niets, maar verder krijgt het publiek een greep uit oud en nieuw werk.

Volledig scherm Within Temptation. © GMM

‘Paradise (what about us)’ krijgt als bindtekst dat het leven niet altijd een paradijs is, en bij ‘Stand my Ground’ klinkt het dat we allemaal iets hebben om voor te vechten. Within Temptation heeft er duidelijk zin in, maar de vele backingtracks maken het optreden soms wat steriel.

Tijdens ‘Raise your Banner’ zwaait den Adel met een Oekraïense vlag, en de Nederlanders stoffen ‘Ice Queen’ speciaal voor Graspop nog eens af omdat het zo’n grote hit was in ons land.

Volledig scherm Within Temptation. © GMM

‘Supernova’ is voor de mensen die al eens iemand hebben verloren, en die hopen dat die persoon nog eens ergens een soort teken geeft. “We gaan nog niet naar huis”, lacht den Adel nog voor ze het publiek nog een laatste keer opzweept om ‘wohoho’-gewijs mee te doen met ‘Mother Earth’. De vlammen vliegen in het rond, de handjes zwaaien in de lucht. Within Temptation heeft al negen plaatsen vol op de Graspop-tienbeurtenkaart. Op naar nummer tien!

Scorpions

“Hallo Graspop, alles gut?” Scorpions opent met ‘Gas in the tank’, een nieuwe song die niet gaat over de dure brandstofprijzen. Het zijn de Scorpions, dus het thema is gewoon luide muziek. Geen miserie, wel amusement met een sappig accent. De zang van Klaus Meine klinkt erg dunnetjes, en wie zich eraan stoort, ziet geen goed optreden. Maar wij verkiezen er deze keer niet over te neuten. De beste man is verdorie al 74, en na Whitesnake is een mens al wat vergevingsgezinder voor iemands zangprestatie.

Volledig scherm Rudolf Schenker. © GMM

Maar vergis je niet: ook bij Scorpions lijkt achtergondzang mee te lopen op tape. Meine gordt nog een gitaar om voor wat slaggitaar terwijl Matthias Jabs en een immer bekkentrekkende Rudolf Schenker een smakelijk gitaarduel uitvechten. De band maakt optimaal gebruik van het grote podium, maar staat even goed dicht bij elkaar op een paar vierkante meter samen te musiceren.

Volledig scherm Mikkey Dee. © GMM

Scorpions hebben in de late herfst van hun loopbaan nog een vette plaat (‘Rock Believer’) afgeleverd, en daar komen na ‘Gas in the Tank’ ook nog het meesterlijke ‘Seventh Son’ en ‘Peacemaker’ uit. De teksten voor dat laatste heeft Meine geschreven in volle coronaperiode, zegt ie. Hij hoopte op een soort vredesmaker die allen miserie zou oplossen: ook bij Scorpions mag er al eens inhoud inzitten.

Volledig scherm © GMM

Maar dat had ‘Wind of Change’ natuurlijk ook als geen ander. Het wordt massaal meegezongen, en ook ‘Send me an Angel’ en ‘Still loving you’ krijgen een immense respons. “We komen nog eens terug”, zegt Meine bij het afscheid. Nee, over dat uitgesteld pensioen bij Scorpions praten we écht niet meer. We zijn toch ‘rock believers,’ nietwaar?

Andere hoogtepunten en opvallende momenten

Phil Campbell and the Bastard Sons knallen het feestje in gang met een energieke set Motörhead-covers. The next best thing, na het overlijden van Lemmy.

Volledig scherm Phil Campbell. © GMM

Het Nederlandse Dool zet weer een erg sterk optreden neer in de Marquee, maar het publiek heeft het te warm om veel te bewegen. De eerste bindtekst is in drie talen: “Wij zijn Dool, nous sommes Dool, we are Dool. Het is te warm, it is too hot, il est trop chaud.” De band speelt ‘Love like Blood’ van Killing Joke, dat moest afzeggen. Ze krijgen er meteen ook het meeste applaus voor.

Volledig scherm Dool. © GMM

Gloryhammer valt altijd op, maar nu in het bijzonder doordat een kartonnen Tom Jones-figuur ‘Delilah’ komt meezingen.

Volledig scherm © GMM

De lolbroeken van Steel Panther hebben België gemist. “We houden van jullie wafels en jullie vrouwen, niet noodzakelijk in die volgorde.” Ze leuteren weer meer dan ze spelen, en we hebben het allemaal wel eens gezien. Ze stellen hun nieuwe bassist Spider voor, maar dat zou maar een tijdelijke kracht zijn. De band haalt een meisje van Aziatische afkomst het podium op tijdens ‘Asian Hooker’, en frontman Michael Starr doet nog eens een wankele Ozzy na.

Volledig scherm Steel Panther. © GMM

Opnieuw ontbloten vrouwen (én mannen!) hun borsten voor Steel Panther, tot grote vreugde van het publiek. Met stroom die uitvalt tijdens ‘Community Property’ zit er toch nog een verrassing in de set. “Het beste fucking publiek dat we hadden in twee dagen”, klinkt het nog.

Volledig scherm Gaahl. © GMM

In de Marquee zorgt Gaahl dan weer voor verkoeling met zijn ijzige blik. Deze levende legende uit de vroege Noorse blackmetalscene houdt een demonstratie van stemcontrole en -technieken, maar voor de leek zal het altijd allemaal als gegil klinken. Zijn prachtige lage zangstem komt ook uitstekend tot haar recht in het bekendste nummer ‘Carving the Voices’. De thrash van My Dying Bride-vervanger Angelus Apatrida krijgt een derde van de Marquee mee in een ferme wall of death. “Beter dan My Dying Bride”, zeggen kwatongen met een discutabele smaak.

Volledig scherm Angelus Apatrida. © GMM

Bij Sloper staan twee drums in het midden, geflankeerd door bassende zanger en gitarist. Mario Goossens (Triggerfinger) en Golden Earring-legende Cesar Zuiderwijk (73) spelen weer een heel optreden met een geweldige grijns op hun smoeltjes. Grijnzende grijsaards, zoals een redelijk groot stuk van het publiek. Ze gaan opnieuw total loss op een grote basdrum die tussen hen in staat.

Volledig scherm Sloper. © GMM

Twin Temple vraagt wie klaar is voor een ‘satanische orgie’, en het Oekraïense Jinjer is goed voor heel wat geel-blauwe kleuren op de weide. De band is duidelijk ook veel te groot voor de Jupiler Stage, waar het over de koppen lopen is. Na een valse start komt er maar weinig uit de speakers, maar de monitors doen het nog, dus speelt de band gewoon keihard verder. Halverwege het eerste nummer komt de sound er plots wel door. Tussen twee nummers door krijgt zangeres Tatiana Shmayluk een grote bos bloemen van een fan. De band bedankt iedereen voor de humanitaire hulp, en er passeert ook een crowdsurfer in een rolstoel.

Volledig scherm Jinjer. © GMM

Slechte optredens zijn er niet, en Black Label Society-gitarist Zakk Wylde scoort nog al solerend met zijn gitaar achter zijn hoofd. Hij draagt een kilt, wat waarschijnlijk geen slecht idee is met de hitte.

Volledig scherm Zakk Wylde. © GMM

Paradise Lost doet de Marquee ontploffen met ‘Say Just Words’, maar een van dé bands van de dag is Zeal & Ardor. De Zwitsers zijn in hun eentje verantwoordelijk voor véél nekpijn van het headbangen. Is dit Gregoriaans, blues, industrial, of prog? Als je dit samen tot een geweldig geheel smeedt, ben je geniaal. En dan brengen drie zangers nog indrukwekkende zanglijnen ook. Ze krijgen een heel lange ovatie, en de ‘we want more’ klonk even of het zelfs hier zou werken.

Volledig scherm graspop © GMM

Bij Heilung wordt het podium weer omgetoverd naar een Scandinavische heidense setting. Geen amps en gitaren, maar handgemaakte instrumenten met bezwerende ritmes. Op de hoofden staan geweien, uit de strotten komt onder meer keelzang. Heilung heeft weer een grootse show mee, compleet met een leger strijders met speer en schild. Een halfnaakte wordt vastgebonden aan een speer, en een volle Marquee zingt de chants luid mee. Wanneer de figuranten met hun speren ritmisch op de grond meppen, klapt heel de Marquee mee, wat de gezangen zelfs overstemt. De halfnaakte en gebodypainte strijders duiken ook nog het publiek is, wat de beleving alleen maar intenser maakt.

