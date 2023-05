Meer dan een miljoen kijkers zien hoe Gustaph doorstoot naar de finale van het Songfestival

Muziek Buitenland­se pers wikt en weegt kansen van Gustaph: “Ik zie België zelfs als een ­outsider om te winnen dit jaar”

Zijn de Songfestival-fans echt verzot op ‘Because of You’, de Belgische inzending voor het Songfestival? Vanavond is het aan Gustaph (42) om dat te bewijzen in Liverpool. ‘TV Familie’ sprak met buitenlandse experts en las de commentaren op de gespecialiseerde sites: hoe wikken en wegen zij de kansen van België? “Hij spreekt een grote queer-gemeenschap aan en zijn dat niet net de televoters van het Songfestival?”