Mechelaar Makar heeft wereldhit te pakken: “Er komen samenwerkingen met internationale artiesten aan”

Muziek Axelle Red haalt Kerstmis in huis met nieuw album: “Ik vind alles geweldig aan kerst, het chique én de kitsch”

Axelle Red (54) gooit het over een andere boeg. Eerder dit jaar gaf ze al een voorsmaakje met haar nieuwe versie van ‘Santa Claus is Coming To Town', maar op 4 november pakt ze uit met een volledig kerstalbum ‘Axelle Red - The Christmas Album’. Vervolgens gaat ze op tournee in december. “Het wordt een feest van herkenning, vreugde én ontroering", klinkt het.

6 oktober