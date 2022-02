Maurice Engelen trekt stekker uit Praga Khan: “Een lijn coke heb ik nooit gelegd, ik ben altijd hard geweest voor mezelf”

Maurice is 63, heeft twee kleinkinderen van 7 en 2. Het leven mag wel wat meer zijn dan hevig touren door de Verenigde Staten en Japan. “Wat meer tijd voor mijn familie is mooi meegenomen. Voor je het weet, is het afgelopen hier. Ik heb al veel vrienden verloren. Maar de beslissing om te stoppen met Praga Khan is vooral omdat ik tijdens de pandemie beseft heb dat er nog een ànder muzikaal project in mij schuilt. Eentje vanuit mijn hart, niet vanuit de elektronica. Akoestische muziek, die ik weldra zal uitbrengen”, duidt hij. “Ik kreeg ook het gevoel dat ik met Praga Khan wat beknopt werd in mijn creativiteit. Mensen willen constant de grote hits horen: ‘The power of the flower’, ‘Breakfast in Vegas’, ‘Lonely’. Voor nieuwe dingen was er weinig ruimte, daarom is ‘t goed geweest.” Gedaan met de wilde jaren, de sex, drugs en rock-‘n-roll. “Ach, aan een tourleven door Amerika is weinig rock ‘n roll, hoor. Dat leventje is zò afmattend, ik verlies dan met gemak vijf kilo”, zegt hij. Nochtans dealers genoeg na concerten die hem drugs aanboden om scherp te blijven. “Ik zweer het, ik heb nog nooit een lijn coke gelegd. Ik ben altijd heel hard geweest voor mezelf.”