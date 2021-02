Maude Van Der Vorst scoort als eerste Vlaamse hit op TikTok: "Regi mag altijd bellen"

Muziek “Een absolute ramp”: houden Belgische artiesten het eigenlijk nog vol na een horrorjaar?

10 februari Het is de Week van de Belgische muziek. Een steuntje in de rug voor de Belgische muziekscène, nadat corona een handvol dolken in het hart van diezelfde cultuurwereld plantte. Maar van optredens, laat staan festivals is er nog steeds nauwelijks sprake. Houden muzikanten en hun entourage dat eigenlijk nog vol? “Ze krijgen nu een werkloosheidsuitkering van zo’n 800 euro netto per maand, maar de meesten kunnen het niet opbrengen om de complexe administratie op orde te houden.”