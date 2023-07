Matteo Bocelli vond opgroeien met blinde vader Andrea nooit een probleem: “Hij kan alles doen en durft zelfs meer dan ik”

MUZIEK De Romeo’s verklappen de strafste verhalen uit 20 jaar carrière: “We hebben meer frikandel­len verkocht dan cd’s”

In 2023 is het meer dan ooit ‘Viva De Romeo’s!’, want Vlaanderens populairste partyband bestaat twintig jaar. En nog steeds gaan Gunther Levi (47), Davy Gilles (47) en Chris Van Tongelen (55) - jawel - total loss. In ‘Story' rakelen de drie plezante mannen twintig straffe verhalen en verrassende anekdotes uit hun carrière op. “We hebben ooit het leven van Rob de Nijs gered.”