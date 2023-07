Matteo Bocelli treedt in voetsporen van vader Andrea: “Tuurlijk hebben we soms stevige discussies"

Muziek IN BEELD. Met pluimen, een borstplaat of buiten­aards mooi: Tomorrow­land toont zich van z’n meest opvallende kant

Wie een ticketje heeft voor Tomorrowland, weet dat het festival zoveel meer is dan muziek alleen. Ook een opvallende outfit lijkt een absolute must. Of het nu gaat om pluimen, mesh of zelfs een prinsessenpak: de people of tomorrow maken er ieder jaar weer werk van.