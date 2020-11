‘Más, más, más’: Rolf Sanchez piekt met zomerhit in de herfst. "Ik had álles in Miami, maar ben gelukkiger in Nederland"

Muziek Silvy De Bie en Anouk Matton releasen ‘Last Christmas’-du­et: "Eens goed shaken, daar snakken we allemaal naar"

16 november Ze verdienen al jaren hun sterren in de dancewereld. Maar nu hun volumeknop al acht maanden onder nul staat, kiezen Anouk Matton (27) en Silvy De Bie (39) all the way voor kerstjingles. De twee pompten de beats van de Wham!-klassieker ‘Last Christmas’ op, en maakten er een vrouwelijk duet van. “Eentje om thuis eens goed op te shaken, daar snakken we allemaal naar”, zegt De Bie. “Het is hoogtijd om onze stem te laten horen en voor licht te zorgen”, aldus Matton.