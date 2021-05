Martin Garrix maakt samen met Bono en The Edge themanummer EK Voetbal

Het was al duidelijk dat Martin Garrix was ingeschakeld om het themanummer voor het Europees Kampioenschap voetbal te maken. De 23-jarige dj/producer geldt als ‘official artist’ van het evenement. Hij heeft het nummer ‘We Are The People We've Been Waiting For’, dat op 14 mei uitkomt, geschreven en geproduceerd. Dat het een samenwerking met Bono en The Edge van U2 zou worden, was tot nog toe geheim.