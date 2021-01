Martin Garrix haalt 1 miljard Spotify-streams met toevalstreffer

Muziek DJ Makasi kan na stressvol­le momenten eindelijk aan de slag in Thailand: “Even leek het alsof alle moeite die ik had gedaan, voor niets was geweest”

27 december Yannick Beloy - in muziekmiddens gekend als DJ Makasi - zat net als z’n collega-plaatjesdraaiers maandenlang werkloos thuis, maar maakt zich na twee weken quarantaine volop klaar om te gaan draaien in de hipste clubs van Thailand. Al zag het er even naar uit dat al die moeite voor niets was. “Plots kwamen er 500 nieuwe gevallen bij en was er sprake van een algemene lockdown in Thailand. Dat was stressen.”