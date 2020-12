Mariah Carey verbreekt Spotify-record met ‘All I Want For Christmas Is You’

Muziek Met tegenzin gemaakt, maar uitge­groeid tot dé kersthit: zo ontstond ‘All I Want For Christmas Is You’ van Mariah Carey

13 december "Ik doe het niet, ik riskeer mijn carrière niet voor - godbetert - een kerstplaat." Het was 1994, ze was 24, buiten scheen een felle julizon en er had in tijden geen artiest meer gescoord met een kerstnummer. Maar haar entourage drong aan en Mariah Carey (50) zwichtte. 'All I Want For Christmas Is You' werd uiteindelijk de meest iconische kerstplaat ooit, met nu, 26 jaar later, eindelijk ook een Britse nummer 1-notering. En zeggen dat er geen enkele muzikant te pas komt aan de plaat.