Mariah Carey na 26 jaar eindelijk op 1 in Groot-Brittannië met ‘All I Want For Christmas Is You’

Met tegenzin gemaakt, uitge­groeid tot dé kersthit

18 december "Ik doe het niet, ik riskeer mijn carrière niet voor - godbetert - een kerstplaat." Maar haar entourage drong aan en Mariah Carey zwichtte. Het was 1994, ze was 24, buiten scheen een felle julizon en in haar huis in New York ontstak ze de kerstverlichting. Een kwartier later had ze een nummer geschreven. 'All I Want for Christmas is You' werd uiteindelijk de meest iconische kerstplaat ooit. Met nu, 25 jaar later, eindelijk ook een Amerikaanse nummer 1-notering.