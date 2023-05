Margriet Hermans, Tanja Dexters en Frank Verstraeten komen naar Kamping Kitsch Club 2023

Tanja Dexters, Marc Coucke, Zillion-opperhoofd Frank Verstraeten, Margriet Hermans, Kate Ryan, Omdat het kan ft Average Rob, Mr. Spaghetti, De Snollebollekes, Mark With a K, Hot Marijke & girlfriends en Yves Seghers. Het zijn slechts enkele namen van de artiesten die te zien zijn op Kamping Kitsch Club 2023. In totaal zullen er een honderdtal artiesten op zaterdag 19 augustus afzakken naar het festival in Kortrijk.

En ook dit jaar zal er een portie buitenlands talent te bewonderen zijn. De Chippendales zorgen voor de sfeer, gezelligheid én de ontblote lichamen. Daarnaast zal ook de Amerikaanse rapper Big Klit, bekend van haar hit ‘Liar’ uit 2019, haar opwachting maken op de TAGMAG stage. De artieste is vooral gekend om haar provocatieve shows met liedjes over biseksualiteit, haar disfunctionele familie en zelfaanvaarding.

De twaalfde editie van Kamping Kitsch Club, het grootste verkleedfestival van de Benelux, vindt plaats op 19 augustus op de Lange Munte in Kortrijk. Het thema dit jaar is anti-anti-woke met als tagline ‘You never woke alone’. Kamping Kitsch Club begon ooit als een klein vriendenfeestje met honderd aanwezigen in de Kitsch Club in Knokke en is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde.