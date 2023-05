Margriet Hermans, Jo Vally en co over hoge gages van jongere collega’s: “Wat Camille en Metejoor vragen... Gewoon zot”

Muziek Songfesti­val­win­na­res Loreen komt naar Trix in Antwerpen

Goed nieuws voor de fans van de Zweedse zangeres Loreen. Na haar overwinning op het 67ste Eurovisiesongfestival in Liverpool - zo’n tien dagen geleden - werd zopas aangekondigd dat ze dit jaar nog halt zal houden in ons Belgenlandje. Ze treedt op in de Trix in Antwerpen op 14 november 2023.