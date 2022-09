Marcel Vanthilt brengt nieuwe muziek uit met Arbeid Adelt! “Bij Studio Brussel weten ze niet waar ze mee bezig zijn”

Muziek “We gaan ons écht amuseren”: Antwerpen sluit drukke festivalzo­mer af op Fire is Gold

De vakantie is afgelopen, en zo komt er ook stilaan een einde aan de drukste festivalzomer die ons land ooit heeft gekend. Dit weekend zijn er nog wel een aantal festivals zoals Crammerrock in Stekene en Booty Rave in Kasterlee. In Antwerpen sluiten ze de zomer af op de vijfde editie van het hiphop festival Fire is Gold.

3 september