Marc Van Ranst is nu ook rapper: viroloog steelt de show op nummer ‘Gemaskerde Scholieren’

“Dr Virap (Marc) & ik hebben een liedje samen”, schrijft Amir op Instagram. Op de foto is te zien hoe de twee rug tegen rug een stoere pose aannemen. De viroloog heeft daarbij zelfs de nodige bling bling rond z’n nek gedrapeerd, zoals een echte rapper. Bij het nummer hoort eveneens een filmpje en ook daarin geeft Van Ranst het beste van zichzelf. “Ik draag een masker, want dat vinden we cool”, rapt de viroloog.

De samenwerking tussen Van Ranst en Amir is het resultaat van de campagne #GemaskerdeScholieren van Onderwijs Vlaanderen. Daarin werden influencers ingezet om jongeren aan te moedigen om op school hun mondmasker te dragen. Eén van die influencers was acteur, rapper en student Amir Motaffaf, die onder andere te zien was in een gastrol in ‘Familie’ en op Ketnet. Hij koos dus voor de freestyle rap met Marc Van Ranst.