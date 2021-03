Marc Coucke zet financiële schouders onder ‘24 UUR LIVE' van boezemvriend Miguel Wiels: “Ik was even blij geweest als hij een liedje wilde zingen”

Hij is de geheime kracht achter '24 UUR LIVE' in het Sportpaleis. Maar noem ondernemer Marc Coucke vooral niét zo. "Dit evenement is 90% Miguel zijn verdienste. Ik ben gewoon content om eens iets voor hem te kunnen terugdoen." Miguel trad al meermaals op feestjes van Marc op, zoals de communie van zijn dochters. Nu is 't andersom. Een vriendendienst. Want Coucke en Wiels zijn dikke maatjes. Al minstens vijftien jaar volgens de ene, zeker twintig volgens de andere. En zo belde de artiest enkele weken geleden naar de topondernemer. 'Of hij ook wilde komen zingen op dat groot zangfestijn in 't Sportpaleis? Tenslotte heeft hij óók een hit gescoord, zes jaar geleden met 'Het is weer Couckenbak'. "Ik ben een onehitwonder, laat ons dat zo houden", sprak Marc. "'Máár ik was wel direct mee met Miguels magnifiek idee. Bij al mijn contacten met de overheid hamer ik telkens op de cruciale rol van de muzieksector, om ervoor te zorgen dat ons land na corona minstens even leuk is als voordien. 'Hoe sta je ervoor?', polste ik bij Miguel. En dan bleken er nog een paar hindernissen."