Mannen van Bazart lachen toekomst tegemoet, privé én professioneel: “Mijn eerste vrijgezellen? Letterlijk en figuurlijk shotten met Kevin Janssens”

Het wachten duurde lang, maar morgen is ‘Onderweg’ er. Nummer drie van ­Bazart. Een album over de reis die je maakt in leven, werk en liefde. “Het was al lang geleden dat we samen songs schreven”, vertelt frontman Mathieu Terryn (27). “Bij album twee hebben we elk apart dingen gedaan. Nu deden we weer alles samen.” En dat verliep vlot, maar gelukkig ook snel. “Mochten we nu nog een jaar 24 op 7 samenzitten, dan had één van ons het misschien niet overleefd. (grijnst) Net zomin als onze onderbuur Bart. We hebben twee jaar lang ­lawaai gemaakt boven zijn hoofd, waarschijnlijk is hij de bassen van ons album al beu gehoord. Maar hij heeft gelukkig geen klacht ingediend, dus hij wordt uitgebreid bedankt in de credits.”