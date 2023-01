Måneskin geeft op 15 januari een intieme showcase in The Qube van Qmusic (en jij kan erbij zijn)

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi en Ethan Torchio houden op 15 januari halt op Vlaamse bodem. In The Qube van Qmusic zullen ze hun monsterhits van ‘Zitti E Bueni’, ‘Beggin’, tot ‘I Wanna Be Your Slave’ brengen, maar ook hun recente hit ‘The Loneliest’ zal de revue passeren. En dat alles in een intieme setting. Fans die Damiano en co rechtstreeks in de ogen willen kijken, kunnen vanaf maandag 9 januari een week lang duotickets bemachtigen door te luisteren naar Qmusic. Als je een song van de band hoort, kan je een bericht sturen in de Q-app om een felbegeerd plaatsje te bemachtigen. Wie helaas naast de tickets grijpt, kan de showcase live volgen via Qmusic, qmusic.be of in de Q-app.