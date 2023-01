Måneskin-frontman werd met opzet dronken voor opnames van album: “Ik wou agressiever klinken”

Muziek Fans stellen zich vragen bij draaiende ogen van zanger Nelly: “Triest om te zien”

De ogen van Nelly (48) draaiden op volle toeren tijdens zijn optreden. De ‘Hot in Herre’-zanger stond op het podium van Juicy Fest in Melbourne. Een concertganger op de eerste rij merkte dat Nelly tijdens het optreden maar bleef rollen en draaien met zijn ogen. Hij filmde het bizarre moment en deelde het op Instagram. Fans stellen zich vele vragen bij de video. “Wat is er mis met hem? Triestig om te zien”, schrijft iemand ander de post. Of de rapper het met opzet deed, is niet duidelijk.

20 januari