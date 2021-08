Måneskin en Iggy Pop slaan handen in mekaar en lanceren samen muziek

Hoe goed is het nieuwe album van Billie Eilish? Wie haar talent in twijfel trok, krijgt vandaag lik op stuk

1 augustus Billie Eilish wil wat misverstanden uit de wereld werken. Wie haar zangtalent, vrijgevochten esprit of vrouwelijkheid in twijfel trok, krijgt vandaag lik op stuk. Happier Than Ever kan daarnaast doorgaan voor het overtuigende testament van een jonge popster die niet per abuis de zeitgeist mee had op haar debuut, schrijft De Morgen.