Måneskin brengt volgende week nieuwe single ‘SUPERMODEL’ uit

Muziek Ed Sheeran doneert opbreng­sten nieuwe videoclip aan Oekraïne: “Opgenomen in Kiev voordat het geweld begon”

Ed Sheeran heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn nummer ‘2step’. De Britse zanger werkte hiervoor samen met de Amerikaanse rapper Lil Baby. De bijbehorende videoclip werd eind vorig jaar opgenomen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. “Het was de eerste keer dat ik de stad bezocht en ik voelde mij er heel welkom”, schrijft de zanger in een mededeling aan het begin van de clip. “Oekraïne is een fier en veerkrachtig land. Ik steun Oekraïne.” Alle opbrengsten van de videoclip worden gedoneerd aan de organisatie Ukraine Humanitarian Appeal.

22 april