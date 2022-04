Management Lil Kleine bezint zich nog over samenwerking: “Alleen door met strenge voorwaarden”

Kan Julia - pas bij K3 - zangkwali­teit beoordelen als coach in 'The Voice Kids'?

Nu 'The Masked Singer' is afgelopen, gaat VTM op zoek naar nieuw jong talent in 'The Voice Kids'. Dit jaar met nieuwe coaches, onder meer Metejoor en Duncan Laurence. En ook K3, met Julia die zelf nog maar net 'K2 Zoekt K3' heeft gewonnen. Is zij al klaar om ander talent te beoordelen? Desna van Showbits zoekt het uit achter de schermen bij de opnames.