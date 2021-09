Mamma Mia, ABBA is helemaal terug! Vlaamse kenners reageren enthousiast op comeback

Een volledig nieuw album en een concertreeks waarin Benny, Bjorn, Frida en Agnetha als avatars - of ABBA-tars - met een live-band gaan optreden: ABBA is helemaal terug. De vier leden van de hitsensatie van de jaren 70 zijn zelf de zeventig al voorbij, maar zijn klaar om de hitlijsten te bestormen. “Eerst dachten we twee nummers uit te brengen, dan kwamen er nog een paar bij en toen zei ik: waarom maken we niet een volledig album?”, vertelde Benny op een wereldwijd uitgezonden livestream in Londen. “Ik hoop dat ze volle bak gaan knallen”, zegt regisseur Stany Crets, die nu ook één van de hoofdrollen speelt in de musical ‘Mamma Mia!’.