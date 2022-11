Mama en papa van CAMILLE reageren op performance in Lotto Arena: “Dat wij haar ouders zijn, ongelofelijk!”

Showbits Metejoor klaar voor z'n grootste show ooit: "Hele eer, maar krijg ik Sportpa­leis wel uitver­kocht?”

De grote droom van Metejoor komt uit: volgend jaar staat hij solo in het Sportpaleis in Antwerpen. Hij is op dit moment de meest succesvolle zanger van Vlaanderen, maar zo snel zo’n grote zaal vullen is wel heel uitzonderlijk. En dat brengt best wel wat stress mee. “Het is een hele eer, maar kreeg ik die zaal wel uitverkocht?”, vertelt hij aan Showbits. Veel kan hij nog niet verklappen over de show, maar er zal zeker ruimte zijn voor gastoptredens. “Met ook wel enkele verrassende namen”, aldus Metejoor.

28 oktober