Maksim Stojanac stelt de release van zijn soloalbum uit

“Na lang nadenken heb ik besloten om de release van mijn album te verplaatsen naar 6 mei”, schrijft de zanger verder nog op sociale media. Reden voor de beslissing is de huidige coronasituatie. Stojanac kan zijn debuutalbum momenteel niet uitbrengen zoals hij dat zelf wil. “Geen signeersessies, meet & greets, enzovoort”, klinkt het verder nog. Of zijn show, die voorzien was voor 12 februari, in de AB kan doorgaan, weet het ‘#LikeMe’-gezicht voorlopig nog niet. “Meer nieuws volgt snel.”

Vorig jaar vertelde Maksim Stojanac al wat meer over zijn aankomende plaat. “Dit album is echt autobiografisch. Het is heel persoonlijk en ik geef een stukje van mijn identiteit mee, wat een mijlpaal is voor mij. Normaal ben ik redelijk introvert, maar met muziek kan ik mijn gevoelens blootgeven en laat ik mijn hart spreken.”

‘Vechten voor je’, de eerste solosingle van Maksim, is wel al uit. Het gaat om een dynamisch popnummer dat vertelt over een stukgelopen relatie. “Veel mensen herkennen dat typische plaatje wel. Je doet iets fout en vraagt om vergiffenis, maar het is te laat.” Ook Maksim maakte de vergeefse strijd mee om die persoon terug te winnen. “Ik weet niet of het meisje in kwestie het nummer al gehoord heeft, maar ik hoop het wel.”

