Madonna werd aangeklaagd door een Belgische componist: dit zijn de grootste plagiaatzaken ter wereld

Het is niet de eerste keer dat Ed Sheeran verwikkeld is in een rechtszaak over auteursrechten. ‘Photograph’ uit 2015 zou te hard lijken op ‘Amazing’ uit 2009 van Matt Cardle, maar daarover sloten de twee intussen een deal. ‘Thinking Out Loud’ uit 2014 zou dan weer teveel gelijkenissen hebben met ‘Let’s Get It On’, een nummer van Marvin Gaye uit 1973. Sheeran ontkende dat altijd en wilde dan ook dat er geen rechtszaak van kwam. Een rechter in New York dacht daar anders over: hij oordeelde dat de zaak toch door moest gaan. Sheeran zou de “melodie, ritmes, harmonieën, drums, baslijn, achtergrondkoor, tempo, syncopen en looping” hebben overgenomen van Gaye’s hit. Het is nog niet duidelijk wanneer hij daarvoor in de rechtbank wordt verwacht.