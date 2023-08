Madonna komt “in volgende dagen” met nieuwe data voor uitgestelde tour

Celebrities “Ze dacht dat het wel voorbij zou gaan”: Madonna negeerde symptomen vooraf­gaand aan ziekenhuis­op­na­me

“Ze was kapot en voelde zich al een tijdje niet zo goed.” Dat schrijft ‘People’ over de Amerikaanse zangeres Madonna. Volgens bronnen was de 64-jarige wereldster uitgeput door de vele repetities voor haar ‘Celebration Tour’. “Ze was vastberaden om de beste te zijn, ongeacht de gevolgen.”