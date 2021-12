Madonna beschuldigt Tory Lanez van illegaal gebruik ‘Into The Groove’

Nieuwe coaches in 'The Voice van Vlaande­ren': "Ik wil ontroerd worden"

Geen Niels Destadsbader meer in het nieuwe seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ en ook Tourist LeMC haakt af als coach. In hun plaats komen Bazart-frontman Mathieu Terryn en Jan Paternoster van Black Box Revelation. Of ze zin hebben in dit nieuwe avontuur en waar gaan ze op letten, dat vertellen ze aan Senne en Jarne in een nieuwe Showbits.