Madonna (64) staat veertig jaar op de planken: “Met haar is het nooit saai”

Op de vraag wat ze voor de toekomst hoopte, antwoordde Madonna veertig jaar geleden in de Amerikaanse televisieshow ‘American Bandstand’ zelfverzekerd aan Dick Clark: “Rule the world”. En dat heeft ze. “Madonna heeft absoluut mijn wereld geregeerd”, schrijft manager Guy Oseary op Instagram. “Zeven jaar nadat ze dat interview gaf, had ik het geluk om als tiener een uitnodiging te krijgen voor de Madonna-trein dankzij de legendarische Freddy DeMann. 32 jaar later ben ik er nog steeds mee bezig. Op sommige dagen kan die trein veranderen in een raket die op volle kracht naar de sterren schiet en moet je je goed vasthouden. Op andere momenten kan het een achtbaan zijn met ups en downs en moet je je nog steviger vasthouden. Ongeacht het vervoer, er is nooit een saai moment op de Madonna-reis. Ik ben mijn ‘lucky star’ Madonna dankbaar voor de rit van mijn leven.” Oseary bedankt ook het hele team achter Madonna, de pers en de fans.