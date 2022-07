Madison Beer en Noah Cyrus zeggen af voor Pukkelpop, maar er komt wel een negende podium

Dit jaar vindt Pukkelpop van 18 tot en met 21 augustus plaats in Kiewit, bij Hasselt. Om de meer dan tweehonderd artiesten die op de affiche staan een goed plekje te geven, komt het festival met een nieuw podium: (Not in my) Backyard. Het nieuwe podium wordt omschreven als een “gloednieuw outsider- en misfitpodium en ligt in een zone waar alles draait rond zelfexpressie en identiteit.” Onder meer While She Sleeps, Ghostemane, Frank Carter & The Rattlesnakes en Wargasm zullen op dat nieuwe podium optreden.