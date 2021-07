Maakt Stromae na zes jaar een comeback?

MuziekZes jaar lang was het vrijwel muisstil rond Stromae - op muzikaal vlak dan. Maar Paul Van Haver (36), zoals de muzikant echt heet, zou in de herfst een nieuw album uitbrengen, gevolgd door een tournee. Dat schrijft Paris Match.

Goed nieuws voor fans van het popfenomeen Stromae: volgens Paris Match is onze landgenoot na zes jaar klaar om z'n muzikale comeback te maken. In december werd de zanger gefotografeerd in Dubai, waar hij z’n derde studioalbum zou hebben opgenomen. Dat is nu klaar, en de plaat zal in de herfst uitkomen. Op dat moment zou er ook een nieuwe tournee voor 2022 aangekondigd worden. Dat bevestigt ook Angelo Gopee, hoofd van de Franse afdeling van Live Nation, in Paris Match: “Hij wordt in de hele wereld gevraagd.”

In november vorig jaar kwam er al eens een teken van leven, en toen verklapte Stromae ook al dat hij aan nieuwe muziek aan het werken was. “Ik ben eigenlijk nooit echt gestopt met muziek maken”, vertelde hij toen aan het Franse dagblad Libération. “Behalve op een moment dat ik echt niet goed was. Ik doe het elke dag, ik werk met en voor anderen... Er komt wel eens een album uit, maar ik heb niet echt een datum. Het voelt goed om gediversifieerd te zijn, zonder de focus uitsluitend op het Stromae-project te hebben.”

Volledig scherm Stromae en z'n echtgenote Coralie Barbier als model voor een collectie van Mosaert © Mosaert

Stromae bracht in 2010 z'n eerste album ‘Cheese’ uit, met daarop de hit ‘Alors on Danse’. In 2013 volgde dan ‘Racine Carrée’, dat van hem een wereldster maakte. Met dank aan singles als ‘Papaoutai’ en ‘Formidable’. Er zijn meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. De daaropvolgende ‘Racine Carrée Tour’ telde maar liefst 170 optredens op twee jaar tijd, met passages in Duitsland, Londen, Brazilië, in Madison Square Garden in New York, maar ook in Afrika, met concerten in Kinshasa en Kigali.

Maar in Kigali moest de tournee abrupt afgebroken worden, door een burn-out, die werd getriggerd door een agressieve reactie met hallucinaties op een malariamedicijn. Ook de beroemdheid begon op Stromae te wegen, gaf hij toe aan het Franse dagblad Libération. “Ik besefte dat het teveel was tijdens een signeersessie bij Fnac in Lille. Er waren een hoop mensen. Toen ik wegging, omsingelden mensen mijn auto. Ze sloegen erop, alsof het Michael Jackson was. Ik had de indruk dat ik uit mijn lichaam kwam.”

Volledig scherm Stromae met Coldplay © Instagram

Sindsdien verdween Stromae in relatieve anonimiteit. Samen met z'n jongere broer, producer Luc Junior Tam, en z'n echtgenote Coralie Barbier - met wie hij een zoontje heeft -, richtte hij het label Mosaert op. Intussen bleef hij wel nog steeds muziek maken, maar dan in dienst van anderen. Zo zong hij in maart 2018 een duet met z’n vriend Orelsan tijdens diens concert, regisseerde hij samen met z'n broer de videoclip van het nummer ‘Hostage’ van Billie Eilish en deelde hij in november 2019 het podium met de Britse groep Coldplay, in een video die werd opgenomen in Jordanië. Samen zongen ze het nummer ‘Arabesque’.

Op de sociale media van Stromae is er voorlopig nog niets aangekondigd over nieuw werk. Maar de zekerheid waarmee Paris Match het nieuwe album aankondigt, lijkt alvast veel goeds te beloven.

