Luka werd via videocall ontslagen door Hooverphonic: “Ze vond dat echt niet leuk, hoe zou je zelf zijn?”

Ze kreeg het nieuws te horen via een Zoom-meeting, omdat een echte vergadering niet mogelijk was. “Het was schrikken, de afgelopen dagen waren nogal overdonderend”, vertelde ze aan MNM. “Maar ik begrijp het wel. Mijn ouders vinden het ook jammer, maar ze zijn blij dat ik mijn eigen weg ga. Ik ga met zo veel mogelijk mensen nummers schrijven, zodat we keuze hebben. Hoe het gaat klinken weet ik nog niet, maar ik wil mijn eigen stijl ontdekken.”

Niet makkelijk

“Raymond en ik, en onze manager hebben haar het slechte nieuws gebracht. Niet makkelijk, natuurlijk. En Luka vond het ook echt niet tof. Hoe zou je zelf zijn?”, aldus Alex Callier in HUMO. Luka had ook pas een nieuwe plaat met de band opgenomen. “Die belandt in onze vault. Misschien recupereren we een paar nummers voor onze volgende plaat met Geike, misschien niet. Het zou zelfs zomaar eens kunnen dat we ‘m alsnog uitbrengen, maar dan met Geike die de nummers zingt. Mijn vrouw zal blij zijn: ze is pissed off dat die plaat nooit het daglicht heeft gezien, want ze vindt ze fantastisch.”

“Sowieso hou ik ervan om veel materiaal te hebben, waaruit je à la minute kunt kiezen. Soms blijven nummers jarenlang in de lade liggen voordat ik beslis ze te gebruiken. ‘Anger Never Dies’ bijvoorbeeld is nog opgenomen met Geike, maar we hebben het destijds niet gebruikt omdat het niet paste op de plaat waaraan we toen aan het werken waren, ‘The President of the LSD Golf Club’. En ‘Stranger’ was oorspronkelijk voor ‘No More Sweet Music’ geschreven, maar uiteindelijk hebben we ‘The President of the LSD Golf Club’ volledig rond dat nummer opgebouwd, omdat we het zo sterk vonden.

“Maar wat Luka betreft... Kijk, ze is jong en talentvol, en ze heeft karakter. Als ze het juist aanpakt, en daar gaan we haar zeker bij helpen, dan kan ze het nog ver brengen. Vergeet ook niet dat ze drie jaar lang podiumervaring heeft kunnen opdoen, en heeft kunnen zien hoe een band werkt. En ja, natuurlijk was ze teleurgesteld, maar tegelijk begreep ze wel dat Geike nu eenmaal inherent verbonden is met Hooverphonic. Wij hebben alles samen met Geike opgebouwd, hè?”

