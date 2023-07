Lucratief afscheid van Elton John: laatste tour breekt wereldrecord en levert al 830 miljoen euro op

RECENSIE. Red Hot Chili Peppers op Rock Werchter: funky en pas echt verrukke­lijk in blote bast

De Peppers tonen vaak een nieuw gelaat, maar vinden zich telkens terug in de parelwitte glimlach van Anthony Kiedis. Vorig jaar deelden de meningen nog netjes het park in twee. Dit jaar was de sprankel helemaal terug.