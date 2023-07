Lou Deprijck is toe aan vijfde huwelijk en echtgenotes worden steeds jonger: “Vorige vrouwen liepen weg na een jaar”

Festivals Regenbuien à volonté, wederom frustratie aan The Barn en bloedmooie triomf van Max Colombie: dit was dag drie van Rock Werchter

De derde dag van Rock Werchter zit er alweer op. En jawel, ook vandaag stonden er heel wat straffe artiesten op het programma. Van XINK tot Xavier Rudd, tot Oscar and the Wolf en MUSE als afsluiter op de Main Stage: het niveau ging vandaag serieus de hoogte in. Net als het aantal regenbuien, en de frustraties over het afsluiten van The Barn.