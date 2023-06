Lotto Arena blijkt te klein voor Niall Horan: optreden van de zanger verhuist naar het Sportpaleis

Normaal gezien zou Niall Horan op donderdag 7 maart 2024 optreden in de Lotto Arena, maar daar komt nu verandering in. In een bericht op sociale media laat organisator Live Nation weten dat de vraag naar tickets bijzonder hoog was. Als gevolg werd er besloten om het concert van de 29-jarige zanger te verplaatsen naar het Sportpaleis. Voor Horan is het de eerste keer dat hij in z’n eentje zal optreden in de Antwerpse concertzaal.

Niall Horan is wel niet het eerste One Direction-gezicht dat mag optreden in het Sportpaleis. Zijn voormalige collega Harry Styles stond er vorige zomer al op de planken. Styles’ show was destijds volledig uitverkocht. Dit najaar is het dan weer de beurt aan Louis Tomlinson. In het kader van zijn ‘Faith In The Future World Tour’ staat hij er op donderdag 12 oktober 2023 op de planken. Tickets voor dat optreden zijn nog steeds te koop.