Lost Frequencies maakt kans op een Brit Award: “Waanzinnig dat ik genomineerd ben”

Celebrities Verrassing om het jaar af te sluiten: Paris Hilton zingt eigen hit ‘Stars Are Blind’ mét Miley Cyrus en Sia

Om 2022 mooi af te sluiten beslist Paris Hilton (41) haar fans nog een keer te verrassen. Tijdens de Nieuwjaarsspecial van Miley Cyrus (30) kruipt ze plots mee op het podium. Samen met Cyrus en zangeres Sia (47) brengt ze haar hit ‘Stars Are Blind’. Het nummer was in 2006 razend populair. Op sociale media was iedereen laaiend enthousiast over het optreden. “Dit is iconisch”, schrijft iemand op TikTok. Hilton bracht op het einde van 2022 nog een hernieuwde versie uit van het nummer.

2 januari