Lost Frequencies als eerste Belgische solo-artiest in Top 50 van Spotify Global

Vorig jaar bleek al dat Lost Frequencies internationaal één van meest gestreamde muzikanten in ons land is. Vandaag maakt hij dan weer als eerste Belgische solo-artiest zijn opwachting in de wereldwijde Spotify Charts. ‘Where Are You Now’ staat in meer dan 41 landen in de charts en ook op Shazam is de plaat populair. Daar staat de song in de top 30 van de meest opgezochte nummers wereldwijd.