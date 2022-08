Londen wordt het alvast niét: deze zeven steden zijn kandidaat om het Songfestival te hosten

Muziek Elton John en Benny van ABBA wagen zich aan een Tik­Tok-du­et

Wat als ‘Bennie and The Jets’ fan van ABBA zou zijn? Dat vroeg TikTok-gebruiker ‘Reymifasol’ zich af. Hij combineerde de intro van ‘Bennie and The Jets’ van Elton John met ‘Chiquitita’ van ABBA. De audio is ondertussen al 50.000 keer gebruikt op de app. Veel mensen gebruiken het in hun transitievideo’s. En ook muzikanten Elton John en Benny Andersson reageerden met een eigen video.

4 augustus