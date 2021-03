Logopedist en zangcoach helpen rock- en metalzangers van stemproblemen af: "Je hóéft niet na elke repetitie hees te zijn”

Logopedist en stemtherapeut Gert Leunen uit Hasselt botste een tijdje geleden op zijn grenzen als stemcoach. Hij kreeg steeds meer rock- en metalzangers met stemproblemen over de vloer, die bijvoorbeeld werden doorgestuurd via een huisarts of het stemcentrum ZOL in Genk. “Ik kan wel de basis van het zingen gaan uitleggen en gaan coachen, maar puur die rockeffecten, zoals het grunten en het screamen, daar heb ik geen kaas van gegeten”, legt hij uit. “Theoretisch begrijp ik het allemaal, maar ik kan het niet gaan coachen. Dus ik zocht iemand die me daarbij kon helpen.”

Die iemand bleek Evy Verbruggen van Vocalyze uit Geetbets. Deze zelfverklaarde ‘vocal nerd’ zingt in metalband Elusion en rijgt daar vlotjes hemelse engelenzang en vettige grunts aan elkaar. En belangrijker: zij schoolde zich enkele jaren geleden om tot zangcoach én specialiseerde zich in de zangeffecten die Gert ontbeerde. “Ik heb een eenjarige opleiding CVT (Complete Vocal Technique, nvdr.) gevolgd, en daarna ben ik naar het Universal Voice Institute in Amsterdam gegaan”, vertelt ze. “Daar heb ik een driejarige opleiding gevolgd om nu ‘master teacher’ te mogen noemen.” Met andere woorden: deze meid weet waarover ze spreekt.

Gert botste op haar profiel op LinkedIn en stuurde een berichtje. “Uit een eerste gesprek bleek dat we allebei dezelfde passie hadden voor alles wat met de stem te maken heeft”, vertelt Evy. “Het klikte meteen tussen ons en wij zijn ondertussen ook cliënten aan het uitwisselen”, aldus Gert. “ Ze is een hele fijne aanvulling voor het team.”

Quote Veel mensen zeggen: die bands op Graspop schreeuwen zo maar wat. Maar daar zit wel degelijk een techniek achter Evy Verbruggen

“Roepen en schreeuwen”

Maar over welke technieken gaat het dan precies? “De technieken worden ook wel gebruikt in pop, maar toch vooral in rock, metal, hardcore en punk. De zwaardere genres eigenlijk.” Roepen of schreeuwen, dus? Evy lacht, en wil meteen van dat misverstand af. “Veel mensen benoemen dat vaak zo. Als je naar een Graspop Metal Meeting of zo gaat kijken, dan zeggen veel mensen: die bands schreeuwen zo maar wat. Maar daar zit dus wel degelijk een techniek achter, zoals grunts, screams, zingen met distortion, een rauw randje dat op de stem komt. Dat zijn allemaal technieken die je kan aanleren, en die je daarna perfect op een gezonde manier kan toepassen.”

Krijgt niet elke zanger die zo rauw zingt dan niet vroeg of laat te maken met stemproblemen? “Nee, absoluut niet. Nee. Heel vaak is het zo dat mensen iemand horen zingen met een bepaald effect, en denken van ‘leuk, dat wil ik ook kunnen’. Die gaan dan zelf een beetje experimenteren, denken dat het luid moet klinken en gaan dan schreeuwen thuis. Ze krijgen dan wel het geluid dat ze willen, maar het probleem is dan dat ze het niet met de juiste techniek doen. Dus met als gevolg dat daar wel de stemproblemen komen. Maar als je het op een gezonde manier leert toepassen, en er zijn superveel voorbeelden van bekende zangers die een hele tournee zingen met een distortion of met een scream.”

Iedereen kan grunten

Zijn die technieken dan moeilijk om aan te leren? “Goh, de ene al wat moeilijker dan de andere. Er zijn enkele basistechnieken zoals een grunt, die vaak in de deathmetal wordt gebruikt. Die is eigenlijk vrij gemakkelijk aan te leren omdat op dat moment jouw stembanden niet sluiten. Daar zit dus weinig risico aan. Maar als je gaat zingen met distortion of een scream, dan zit er enorm veel druk op je stembanden, en is dat risico plots een stuk verhoogd. Dus als je dat niet goed aanleert, kom je weer in dat straatje van stemproblemen terecht.”

Kan iedereen die technieken dan leren? “Ja, als je geen echt gekke afwijkingen hebt aan je stem, kan iedereen die aanleren. De ene persoon heeft van nature wat meer aanleg om een scream te gaan doen, de andere gaat zich veel comfortabeler voelen met distortion of een grunt, maar in theorie kan iedereen het.”

Misvatting

Gert merkt nog op dat metalzangers de stap naar een zangcoach moeilijk lijken te zetten, iets wat Evy beaamt. “Het is vaak een misvatting geweest in de metalwereld, van ‘ofwel kan je grunten, ofwel kan je het niet’. Die stap is dus vaak wel moeilijk, zeker om dan naar een vrouw te komen. Maar op zich maakt het ook niet uit wie de juiste technieken aanleert. Ik denk dat daar inderdaad de uitdaging zit om die rock-, metal- en hardcorezangers te bereiken. Want je hóéft niet na elke repetitie hees te zijn. Je hóéft geen tour te plannen met telkens twee dagen rust omdat je stem moet recupereren. Dat is gewoon niet nodig. En dat zijn de verhalen die ik nu nog wel vaak bij mij krijg: mensen die effectief hun zangcarrière gaan aanpassen om toch maar rond die stemproblemen te werken.”

